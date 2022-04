Keira Knightley rivela che sua figlia è completamente disinteressata dal vedere i film con la madre

LEGGI – Keira Knightley racconta un bizzarro incontro con un fan di Love Actually

Intervistata da People ha rivelato una particolare curiosità legata a sua figlia.

Pare infatti che la figlia dell’attrice non abbia nessun interesse nel vedere i film a cui la madre ha preso parte durante la sua carriera:

Le ho fatto vedere una versione de Lo schiaccianoci [Lo schiaccianoci e i quattro regni] un paio di anni fa, in realtà veniva con me sul set quando aveva tre anni, quindi ho pensato “Oh, quest’anno forse lo vorrà guardare?”. Ma lei ha risposto “No”. Quindi è completamente disinteressata a vedermi in una televisione, il che lo trovo abbastanza giusto. Penso che sia molto salutare.

Ricordiamo che prossimamente vedremo l’attrice in Boston Strangler, progetto scritto e diretto da Matt Ruskin. Recentemente è invece apparsa in titoli come Silent Night, Il concorso e La Conseguenza.