Kevin Feige parla delle lezioni imparate nel progettare la Fase Quattro e la Multiverse Saga

La Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel giungerà al suo termine a novembre, con l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever. Ma già si pensa alle prossime fasi: i titoli successivi alla Infinity Saga, che ora scopriamo faranno parte della Multiverse Saga, sono stati annunciati (in buona parte) ieri sera al panel Marvel del San Diego Comic-Con. Un progetto colossale e ambizioso, e ComicBook ha parlato con il suo “direttore d’orchestra”, Kevin Feige.

A Feige è stato chiesto quale lezione ha imparato nel programmare e mettere in atto questa Fase Quattro e, più in generale, la nuova saga. La sua risposta:

Penso che impariamo qualcosa con ogni progetto che realizziamo, ma quando tre anni fa stavamo impostando la Fase Quattro (non avevamo ancora pianificato tutto, ma buona parte), ci siamo resi conto che sarebbe stata molto diversa dalle prime tre. Ci sono molti più progetti in meno anni, e di conseguenza non ci sembrava giusto, non potevamo avere un culmine ogni 10 mesi con un film degli Avengers. Inoltre, ciascun film ora è diventato grande, una specie di evento crossover per certi versi. Dopo l’esperienza creativa di Infinity War ed Engame, ci è sembrato di aver concluso una saga. Quindi abbiamo stabilito che avremmo utilizzato i film consecutivi degli Avengers per completare una saga. Ed è proprio quello che abbiamo annunciato oggi.