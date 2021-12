guida l’Universo Cinematografico della Marvel dal 2008, anno di uscita del primo Iron Man diretto da Jon Favreau e interpretato da Robert Downey Jr.

Un franchise che, escludendo ovviamente dal computo Spider-Man: No Way Home, ha incassato la bellezza di quasi 24 miliardi di dollari (Fonte: The Numbers). Eppure, nonostante i trionfi commerciali delle varie pellicole che fanno parte del progetto, i cinecomic della Marvel vengono spesso e volentieri criticate tanto da altri filmmaker, da Martin Scorsese a Ridley Scott, e ignorate dall’Academy a eccezione di qualche riconoscimento tecnico.

In un articolo dell’Hollywood Reporter focalizzato sulla realizzazione e sulla riuscita commerciale, in tempo di pandemia, di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (LEGGI LA RECENSIONE), Kevin Feige ha potuto toccare proprio la questione del bias che molti, nella stessa industria dello spettacolo, nutrono verso questo genere di produzioni:

Siamo sempre in deficit perché, senza ombra di dubbio, esiste, a causa del logo Marvel, questa sorta di pregiudizio verso il genere. Ho amato che, per Black Panther, c’è stato questo fulgido momento in cui tutto questo è stato messo da parte e il film è stato riconosciuto per i risultati che aveva effettivamente raggiunto. Ci sono un sacco di lettori di fumetti che non sapevano chi fosse Shang-Chi. E nonostante questo, il lavoro fatto da Destin Daniel Cretton e dagli altri ha creato qualcosa che ha stabilito un legame con il pubblico. Noi ce ne siamo accorti, il pubblico anche e sicuramente mi piacerebbe che il duro lavoro fatto da tutte queste persone nel raccontare le loro storie possa ricevere il giusto riconoscimento.

