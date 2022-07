Kevin Feige e il team dei Marvel Studios hanno fornito un sacco di aggiornamenti sulle Fasi 4, 5 e 5 del Marvel Cinematic Universe in occasione del panel tenutosi sabato al Comic-Con di San Diego.

Uno degli annunci più roboanti è stato di sicuro quello relativo ai due film di Avengers, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars in arrivo nei cinema, rispettivamente, il 2 maggio 2025 il 7 novembre 2025.

Una cosa salta all’occhio rispetto al passo. Questa volta i due film di Avengers chiuderanno un arco narrativo che copre ben tre Fasi, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza dove ogni film corale era, bene o male, il culmine di una determinata fase. Parlando ai microfoni di MTV Kevin Feige ha spiegato il perché di questo cambio di strategia:

È che quando abbiamo realizzato le Fasi 1, 2 e 3, c’erano meno progetti nel corso di più anni. Erano progetti più piccoli, storie più individuali e ci sembrava giusto, dopo due o tre anni, concludere una Fase con un film degli Avengers. Mano a mano che abbiamo assemblato le Fasi 4, 5 e 6, c’erano più progetti in un arco inferiore di anni – anche grazie a tutte le cose fantastiche che abbiamo potuto fare su Disney Plus e con i personaggi che abbiamo riottenuto dalla Fo, come i Fantastici 4 e Deadpool – e ci sembrava che i film degli Avengers non fossero più una sorta di coronamento di un percorso. Molti dei nostri film, pensate a Doctor Strange nel Multiverso della Follia o a quello che vedrete nel terzo Ant-Man, sono pellicole che mostrano più personaggi e introducono delle nuove porzioni di mitologia. Questi nuovi film degli Avengers devono essere il vero e proprio culmine di tutte queste Fasi, quelle della Saga del Multiverso in cui ci troviamo già.