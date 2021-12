Spider-Man: No Way Home

Come ad ogni press-tour,, in occasione della promozione stampa di Spider-Man: No Way Home, si concede un po’ di sibilline dichiarazioni che non mancheranno di suscitare la curiosità e l’interesse dei fan.

Dichiarazioni che, peraltro, si vanno ad aggiungere a quelle relative al ritorno nell’UCM di Charlie Cox e del suo Daredevil e quelle sull’incontro (o scontro?) fra Venom e Spider-Man (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Chiacchierando con ScreenRant, Kevin Feige ha promesso che, presto, arriveranno dei nuovi annunci relativi ai nuovi progetti dell’UCM – non è chiaro se destinati al cinema, a Disney+ o a entrambe.

Queste, nel dettaglio, le parole del produttore:

Ci saranno delle novità. Ci saranno vari eventi. Chiaramente, con la pandemia, la maniera con cui annunciamo i nostri progetti è stata cambiata e alterata e, per certi versi, anche per il meglio perché ha mantenuto l’attenzione su quello che sarebbe arrivato. Ha mantenuto l’attenzione sui vari progetti mentre uscivano e di sicuro l’elevatissimo livello di aspettative per Spider-Man: No Way Home ci sembra anche più grande di quello che abbiamo fatto in precedenza. E anche qua: ottime tempistiche, visto che il film sta per uscire.

In attesa di capire e di coprire a quali progetti stia facendo riferimento Kevin Feige, vi ricordiamo che, nelle ore scorse, è stato confermato il sequel di Shang-Chi che verrà nuovamente diretto da Destin Daniel Cretton – che si occuperà anche di curare lo sviluppo di una serie tv Marvel di cui s’ignorano i dettagli (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se volete e se siete abbonati a BadTaste+, potete dire la vostra nei commenti qua sotto.