Il primo film in cui sono apparsi Jay e Silent Bob, ovvero Clerks, compie 30 anni. Lo stesso regista Kevin Smith ha celebrato con un post su Instagram le sue creazioni che hanno generato nel tempo molte comparsate sul grande schermo in piccoli cammeo e anche in due film.

[..] Ma la maniera migliore di festeggiare che abbiamo io e Jason Mewes è con un NUOVO FILM CON JAY E SILENT BOB! Esatto: il 2024 ci vedrà nuovamente con i costumi e il cappello con i capelli finti per un film fottutamente divertente, su una guerra crescente nel business dell’erba legale nel Jersey centrale! Preparatevi a ridere a un film di #askewniverse in cui non muore nessuno questa volta! Ho praticamente finito con la prima bozza, quindi aspettatevi altre notizie sul film (compreso il titolo) entro febbraio!

Ecco il post completo:

FONTE: Kevin Smith

