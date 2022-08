Kevin Smith spiega che Clerks 3 è stato possibile grazie alle vendite dei Blu-Ray di Jay & Silent Bob Reboot

In occasione del San Diego Comic-Con, Kevin Smith ha parlato di Clerks 3 spiegando perché la realizzazione del film è stata possibile.

Stando all’attore e regista, è stato merito delle vendite home video di Jay & Silent Bob Reboot:

Lionsgate realizza ancora DVD e Blu-Ray e tutto il resto. Hanno venduto quelli di Jay and Silent Bob Reboot e a quanto pare hanno venduto abbastanza unità da dirci: “Abbiamo venduto così tanti di quei caz*o di Dvd e Blu-Ray che se voleste fare altra mer*da tipo Jay and Silent Bob sotto un certo budget, avreste il via libera“. L’unico motivo per cui abbiamo realizzato Clerks 3 è grazie ai supporti venduti, ragazzi. Grazie per questo.