In occasione dell’ultima puntata di Fatman Beyond, Kevin Smith ha commentato l’ultimo articolo di Variety sui problemi di Aquaman 2, che arriverà a dicembre nelle sale.

Il regista e attore ha prima di tutto commentato l’indiscrezione secondo cui Jason Momoa si sarebbe vestito come Johnny Depp sul set appositamente per tormentare Amber Heard:

Non credo che si sia travestito da Johnny Depp, credo semplicemente che si sia vestito come Johnny Depp, a strati e tutto il resto.

Ha poi commentato un’altra voce di corridoio, secondo cui il pubblico delle proiezioni di prova avrebbe abbandonato la sala dopo la morte sullo schermo del figlio di Arthur e Mera, una sottotrama che potrebbe essere stata rimossa dal montaggio finale dopo le riprese aggiuntive:

Posso capirlo se alcuni spettatori hanno pensato: “Non vado a vedere i cinecomic per assistere alla morte di un bambino, cazz*o“, ma la persona che ama i fumetti dentro di me dice: “Beh, nei fumetti succede così“. Ma comunque, sembra che abbiano cambiato tantissimo il film. Cavolo, hanno avuto almeno due Batman in questo film. Quello di Michael Keaton e quello di Ben Affleck.