Sono passati quasi 5 anni da quando Anthony Rapp ha rivelato in un’intervista di essere stato vittima di molestie da parte dipiù di trent’anni fa, quando i due avevano rispettivamente 14 e 26 anni.

Spacey aveva risposto alle accuse su Twitter sostenendo di non ricordare molto dell’accaduto, scusandosi per il suo comportamento inappropriato “dovuto all’ubriachezza” e rivelando di voler vivere la sua omosessualità in maniera aperta e onesta.

Dopo una causa lunga diversi anni, alla base dell’allontanamento dell’attore da Hollywood, Kevin Spacey ha richiesto formalmente che il caso sia archiviato.

I legali hanno infatti chiesto di mettere da parte la causa sostenendo che l’incidente non fosse affatto di natura sessuale come denunciato da Rapp. Secondo gli avvocati, Spacey nega tutte le accuse di Rapp sulla base del fatto che “il contatto tra la mano di Spacey e le natiche di Rapp non c’è stato con intento di gratificazione sessuale, per molestare o togliere dignità a Rapp“.

