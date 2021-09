In onore dei 25 anni di, lo sceneggiatoreha parlato con Comicbook del progetto e anche del nuovo film in post-produzione.

Nel corso della lunga chiacchierata ha innanzitutto svelato che la scena d’apertura del primo film con Drew Barrymore e la voce minacciosa di Roger L. Jackson era stata inizialmente concepita per essere un’opera teatrale in un solo atto. Soltanto con il tempo ha preso forma in un prologo cinematografico.

Ha poi parlato di una delle teorie più gettonate dei fan legate al destino di Randy, chiarendo una volta per tutto che “sì, è morto“.

Quanto al nuovo film in arrivo l’anno prossimo:

È in buone mani e i registi sono di grande talento. Ho offerto la mia disponibilità ogni volta che ne hanno avuto bisogno e mi hanno coinvolto per tutta la lavorazione.

Sulla domanda che più gli viene posta:

“Cos’è che ti spaventa?”. Me la fanno spesso. La cosa buffa è che Wes mi disse che era la domanda che gli facevano con più frequenza. Io ho paura del buio come tutti, e dell’ignoto. Ho paura di ciò che non vedo e di qualunque cosa esca dal mio cervello.

Scream sarà al cinema il 14 gennaio 2022.

A dirigere la pellicola Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di cineasti Radio Silence (V/H/S).

David Arquette (Dewey Riley), Neve Campbell (Sidney Prescott) e Courteney Cox (Gale Weathers) tornano nel cast e sono affiancati da Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding e Mikey Madison.

A scrivere la sceneggiatura James Vanderbilt e Guy Busick. Kevin Williamson, sceneggiatore della saga, e Chad Villella, terzo regista dei Radio Silence, produrranno il film con Vanderbilt e la sua Project X Entertainment, mentre Paul Neinstein e William Sherack saranno produttori.

La serie, ispirata agli omicidi di Danny Rolling nel 1990, è composta da 4 film usciti negli Stati Uniti (e poi anche in Italia) nel 1996, 1997, 2000 e 2011. Wes Craven è deceduto nel 2015, ma aveva già alluso a diverse possibilità di realizzare un quinto film.

