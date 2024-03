Durante un’intervista con Comingsoon, Jeff Wadlow è tornato a parlare della sua esperienza sul set di Kick-Ass 2, film con Aaron Taylor-Johnson e Chloe Moretz arrivato al cinema nel 2013.

Il regista ha parlato anche del suo rapporto con Matthew Vaughn, da cui aveva ricevuto il testimone della regia:

È stato difficile e non credo di sorprendere nessuno se lo dico. C’erano così tanti attori, si conoscevano già tutti, mentre io ero il novellino che usava la troupe di Matthew, perciò ero l’unico pesce fuor d’acqua. Le riprese erano a Londra, perciò ero l’unico americano. Le riprese sono state dure, ma ho imparato tanto e sono fiero del film, ma non sarei sincero se non dicessi che è stato tutto molto difficile. […] Ho stretto amicizie strepitose e vado fiero del prodotto finale. Auguro a Matthew e a tutti gli altri ogni bene, non vedo l’ora di ammirare la trilogia reboot a cui sta lavorando.