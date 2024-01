Nel corso di un’intervista con Collider, Matthew Vaughn ha parlato della nuova trilogia reboot di Kick-Ass svelando che il primo film è stato già girato.

Il regista è al momento impegnato a promuovere Argylle, ma sta già sviluppando la sceneggiatura del secondo film del nuovo Kick-Ass:

Siamo a metà della stesura. So che sembra scontato, specialmente se sono io a dirlo, ma oserei dire che si tratta di un universo molto, molto meta. Kick-Ass reinventava e creava un supereroe per adulti quando non lo faceva ancora nessuno. Questo porta tutta quell’idea ancora oltre, non si tratta di un sequel, perché rivisiterà Kick-Ass in una maniera che non potrebbe essere più Kick-Ass.

La trilogia sarà composta da School Fight, da questo film [che stiamo scrivendo], che chiameremo per il momento Vram, e poi ci sarà Kick-Ass, saranno tutti collegati. Quando finiremo questo film [Vram] credo che lo presenteremo, se siamo fortunati, a Toronto. In caso contrario al Sundance.