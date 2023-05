Killers of the Flower Moon

Durante la recente CinemaCon, sono state mostrate nuove immagini di Killers of the Flower Moon, nuovo atteso lavoro di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Tratto dal romanzo di David Grann, il film racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della nazione Osage, una zona ricca di insediamenti petroliferi. Nel corso della manifestazione, il regista, da sempre residente a Manhattan, ha sottolineato le sue difficoltà nell’immergersi nei grandi spazi aperti dell’Oklahoma:

Non è stato un film facile da realizzare. Abbiamo girato nelle vere location, persino nello studio medico. Abbiamo cercato di fare le cose più giuste possibili per loro [i membri della Osage Nation]. Sono un newyorkese e là fuori c’erano praterie. Cavalli selvatici. Coyote…

Scorsese ha anche rivelato di aver continuato a scrivere e riscrivere la sceneggiatura del film fino all’ultimo giorno di riprese. Infine, ha promesso una storia “di dimensione epiche“:

Questo è un film per il grande schermo, ed è quello che abbiamo fatto.

Ricordiamo che Killers of the Flower Moon, dopo la presentazione al Festival di Cannes, uscirà al cinema il 6 ottobre in distribuzione limitata negli USA e poi il 20 in distribuzione più ampia. In Italia sarà distribuito da 01 Distribution. Nel ricco cast sono presenti anche Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow e Lily Gladstone. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

