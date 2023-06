Durante un’intervista con THR, Owen Teague ha parlato di Kingdom of the Planet of the Apes, il nuovo film del Pianeta delle scimmie diretto da Wes Ball.

L’attore, che interpreterà una delle scimmie protagoniste, prima di cominciare ha innanzitutto avuto modo di parlare con un attore che di motion capture ne sa decisamente qualcosa.

“Abbiamo tutti parlato con Andy Serkis. Io e lui ci siamo incontrati, è stato uno dei motivi per cui ho deciso di fare l’attore, perciò è una cosa che volevo fare da tutta la vita, è stato un sogno che si è avverato avere questo lavoro e interpretare questo personaggio” ha raccontato.

“La cosa più difficile è stata imparare a stare in tuta tutto il giorno con una cinepresa attaccata alla testa. Dopo una settimana ti ci abitui, una cosa che mi aveva già detto Andy: “Ti ci abituerai nel giro di una settimana”. Aveva assolutamente ragione. Il resto del motion capture è stato come interpretare un ruolo come un altro, […] non è diverso dagli altri tipi di recitazione. Mi sono abituato molto velocemente a girare così ed è una cosa che mi piacerebbe fare più spesso. L’ho trovato liberatorio e molto essenziale. Puoi essere chiunque e non deve essere necessariamente vicino a qualcuno di simile a te. Devi solo metterti nei panni di quell’essere ed esistere. Per me è stato meraviglioso“.

Il film è interpretato da interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher) e Peter Macon (The Orville). Kingdom of the Planet of the Apes apre un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War – Il pianeta delle scimmie. L’uscita è fissata al 24 maggio 2024.

