In un’intervista di qualche giorno fa, Jacob Elordi aveva definito “ridicola” la trilogia di film romantici The Kissing Booth, usciti su Netflix tra il 2018 e il 2021 (qui le sue parole). Dichiarazioni alle quali ha risposto Taylor Zakhar Perez, interprete di Marco Valentin Peña, che in un’intervista con Variety ha infatti sottolineato:

Ho pensato che fosse un peccato perché, per quanto ne so, tutti gli altri hanno avuto un’esperienza meravigliosa. È un peccato che quella sia stata la sua esperienza sul set. Soprattutto quando sono usciti quei film, era un periodo in cui avevamo davvero bisogno di qualcosa del genere [il periodo pandemico, ndr.]. So dalle interazioni con i fan, che mi fermano ovunque vada, cosa significa Kissing Booth per le persone e cosa ha portato loro in un periodo così buio. Credo che il lato positivo sia che ha comunque fatto ridere e stare bene la gente.

Distrutti dalla critica, ma amatissimi dal pubblico, i film di The Kissing Booth hanno dominato le classifiche di visione sulla piattaforma. Nel cast anche Joey King, Joel Courtney, Maisie Richardson-Sellers. Trovate tutte le informazioni sul terzo capitolo nella nostra scheda.

