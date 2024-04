È passato ormai qualche anno dal debutto della star del Trono di spade Kit Harington nel Marvel Cinematic Universe con Eternals, lo “sfortunato” film diretto da Chloe Zhao e, a quanto pare, l’attore ignora quali siano i piani di Kevin Feige e soci per il suo Dane Whitman AKA Black Knight.

Parlando con Screen Rant, che lo ha interpellato proprio in merito a questo tema, Kit Harington spiega:

Spero che facciano qualcosa con quel personaggio perché penso sia affascinante e brillante. E adoro il suo arco narrativo nei fumetti. Amo l’idea di un bravo ragazzo che diventa cattivo a causa dei suoi superpoteri. Penso che sia un’idea geniale. Non sono sicuro se ci sia già stato un protagonista del genere, quindi penso che sia un’idea davvero forte. Sarei davvero contento se decidessero di portarlo ancora al cinema. Però non so nulla a riguardo. La risposta onesta che posso dare ora come ora è che al momento non c’è nulla in cantiere. Se decidessero di utilizzare il personaggio in qualcosa, o come una cosa a sé stante, sarei molto entusiasta. Ma non credo che ci sia qualcosa di pianificato al momento.