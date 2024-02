Kumail Nanjiani ha parlato, ospite al podcast “Inside of You with Michael Rosenbaum”, del traumatico impatto che le recensioni negative ricevute da Eternals, il film dei Marvel Studios diretto da Chloe Zhao, hanno avuto sulla sua salute mentale.

Per Eternals c’erano davvero molte aspettative come forse ricorderete. Era il primo film Marvel Studios diretto da una regista premio Oscar, Chloe Zhao appunto, e doveva lanciare, nel post Avengers: Endgame, un nuovo team di supereroi sconosciuti al grande pubblico in un periodo in cui quella di Kevin Feige and co pareva ancora una corazzata inaffondabile.

Le cose, come noto, non sono andate proprio per il vero giusto.

Il cinecomic si è ritrovato a essere il primo lungometraggio della Casa delle Idee a ricevere l’icona marcia su Rottentomatoes. E, in aggiunta allo scarso apprezzamento critico, anche il pubblico non ha fatto di certo la fila ai botteghini dei cinema al tempo della sua release: costato ben 236 milioni, escluse le spese di P&A, ne ha poi incassati “solo” 402. È il quinto peggior incasso di sempre del Marvel Cinematic Universe (via The Numbers). È vero che Eternals è uscito in un momento in cui il mercato era ancora piagato dagli effetti del COVID, ma è anche vero che un mese e mezzo dopo, il terzo Spider-Man con Tom Holland ha avuto una performance drasticamente differente: un ulteriore segnale del fatto che forse per il film di Chloe Zhao non c’era vera curiosità da parte del pubblico.

Kumail Nanjiani e il trauma delle recensioni negative di Eternals

Parlando di Eternals con Michael Rosenbaum, Kumail Nanjiani, che nella pellicola ha interpretato Kingo, ha raccontato come abbia vissuto quella che, per lui, è risultata essere una situazione davvero deleteria per la sua salute mentale.

Le recensioni erano davvero molto negative ed ero troppo consapevole di questa cosa. Leggevo ogni recensione e controllavo troppo quello che veniva pubblicato online. È stata una situazione davvero molto difficile perché la Marvel pensava davvero che il film sarebbe stato accolto molto bene, per questo anticiparono la rimozione dell’embargo e portandolo ad alcuni prestigiosi festival cinematografici. Ci hanno anche spedito a fare un grande tour globale per promuovere il film proprio quando l’embargo è stato tolto.

Un contesto quello della release e dell’accoglienza riservata a Eternals che, secondo Kumail Nanjiani, è stato reso anche più teso dalla pandemia:

Credo che ci fosse una sorta di strano clima nell’aria che ha favorito le decise stroncature e credo anche che gran parte di questo non abbia minimamente a che fare con la qualità effettiva del film. È stato davvero difficile da gestire, e, in quel momento, ho pensato che fosse ingiusto nei miei confronti e anche in quelli di mia moglie Emily: non potevo più affrontare il mio lavoro in quel modo. Doveva cambiare qualcosa e così ho iniziato la terapia. Parlo ancora oggi con il mio terapeuta di questa faccenda. Emily dice che ho ancora un trauma generato da questa cosa. Abbiamo cenato di recente con un’altra persona che ha partecipato al film e ci siamo detti “È stato duro, vero? Sì, è stato davvero duro” e penso che tutti noi che ci abbiamo lavorato abbiamo vissuto qualcosa di simile.

Eternals è uscito al cinema il 3 novembre del 2021. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Inside of You with Michael Rosenbaum su YouTube

