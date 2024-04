Durante un’intervista con The Playlist, Kit Harington ha parlato del film su Re Artù mai realizzato in cui avrebbe dovuto interpretare il protagonista.

L’attore ha spiegato che sebbene credesse nel progetto, girare quel film assieme al Trono di spade sarebbe stato sfiancante:

È un bene che non si sia fatto. All’epoca io e Joel Kinnaman dovevamo interpretare Artù e Lancillotto. Era tutto pronto a partire, ma poi è stato fermato per vari motivi, ed è stato giusto così. All’epoca mi sembrava che spaccasse, ma poi “Il trono” è decollato, perciò il progetto è passato in secondo piano rispetto a questo titano rappresentato dal Trono. Ve lo immaginate se avessi dovuto passare sei mesi a interpretare Jon Snow e sei mesi a interpretare Artù? È stata una benedizione che il film sia stato fermato.