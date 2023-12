Paul Giamatti è al momento impegnato a parlare della sua ultima interpretazione in The Holdovers, che potrebbe garantirgli una presenza alla prossima stagione dei premi.

Durante un’intervista per il podcast Happy Sad Confused Podcast, Giamatti ha parlato della possibilità di entrare in un franchise ben noto: Knives Out.

C’è stata questa splendida riscoperta di Agatha Christie, ma in generale dei gialli. Li adoro e trovo bellissimo che la gente stia realizzando questi progetti come Knives Out e gli adattamenti di Agatha Christie. E mi sa che ai ragazzini piace [ride]. Mi piacerebbe tantissimo fare qualcosa come Knives Out, 3, sarebbe divertente interpretare un investigatore come quello o in generale un personaggio di quel film.