Non c’è pace per Kraven il cacciatore: il film Sony/Marvel è stato rinviato l’ennesima volta. Inizialmente il cinecomic doveva uscire a ottobre del 2023, successivamente è slittato al 30 agosto di quest’anno a causa degli scioperi e della riorganizzazione del calendario cinematografico. Ora la Sony ha deciso di posizionarlo poco prima di Natale, il 13 dicembre, per approfittare della disponibilità di sale IMAX e PLF. Sarà l’unico film vietato ai minori delle feste, e in quel weekend si “scontrerà” con il film d’animazione Warner The Lord of the Rings: The War of Rohirrim. Tendenzialmente il nuovo posizionamento dovrebbe garantirgli incassi maggiori, cui la Sony ambisce dopo il disastro di Madame Web.

La major ha anche spostato The Karate Kid, che invece che uscire a dicembre uscirà il 30 maggio 2025, quindi dopo la sesta e ultima stagione di Cobra Kai, rinviato a causa degli scioperi.

Al posto di Kraven il Cacciatore, la Sony ha posizionato nel weekend del Labor Day a settembre l’horror They Listen, prodotto dalla Blumhouse.

Ricordiamo che a fine ottobre uscirà anche Venom: The Last Dance, sempre Sony/Marvel.

