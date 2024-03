In un recente intervento al podcast Not skinny, but not fat, Kristen Stewart ha spiegato che non prenderebbe mai parte a un cinecomic Marvel. L’unica condizione che le farebbe cambiare idea? Il fatto che a dirigere suddetto cinecomic sia Greta Gerwig, l’acclamata regista di Barbie e di Piccole donne.

Dice infatti Kristen Stewart:

Sembrano un fo**uto incubo a dire il vero. Ma il mondo potrebbe cambiare. Se Greta Gerwig mi chiedesse di fare un film Marvel, allora lo farei. Mi piacciono i film grandi perché mi piace che le persone li vadano a vedere se ci sono anche io nel cast. Però sistema dovrebbe cambiare. … Allo stato attuale delle cose c’è questa esperienza “algoritmica” e strana in cui non puoi portare qualcosa di personale in questi progetti.

