Ospite al podcast Not Skinny But Fat per EW – durante il suo tour stampa per Love Lies Bleeding – Kristen Stewart ha fatto due chiacchiere con la conduttrice, Amanda Hirsch, riguardo in particolare a una parte della sua carriera: la saga di Twilight.

Hirsch, scherzando, ha introdotto l’argomento chiedendole se, a posteriori, possiamo ammettere che Bella come personaggio non ci piaccia, scatenando l’ironica risposta della Stewart, protettiva con il personaggio che l’ha resa nota al grande pubblico.

“Se non ci piace Bella? Whoa. Ehi, attenta a come parli. Non so se hai capito chi hai davanti ora“.

Durante il podcast si è arrivati a parlare di come Bella abbia passato l’inferno e abbia preso la decisione di diventare una vampira solo per potere stare con Edward, ma la Stewart non la incolpa per questo, anzi, ha difeso la sua decisione trovando invece sbagliato l’atteggiamento del vampiro che, per cercare di proteggerla, avrebbe fatto di tutto pur di impedirle di diventare un vampiro:

Lei voleva fare quella scelta per se stessa, mentre lui invece cercava in qualche modo di avere un controllo su quella parte della sia vita. Io avrei rotto subito con lui per questo. Insomma, se avessi davvero voluto provare cosa significasse essere un vampiro e lui avesse cercato di impedirmelo perché “lui poteva e io no”… beh, allora potevo fare una cosa. Stare da sola. Senza di lui. Tutta la vita. Capisco il senso di protezione che si voleva trasmettere, ma alla fine devi permettere a una ragazza di fare le sue scelte.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti potete dire la vostra nei commenti!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate