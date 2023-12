The Twilight saga: New Moon

Taylor Lautner ha recitato in tutti e cinque i film di Twilight nel ruolo del lupo mannaro Jacob.

Racconta l’attore in un’intervista di aver dovuto “combattere” per riottenere la parte dopo il primo film e di aver dovuto fare una nuova audizione per New Moon.

Il mio personaggio nel primo libro dovrebbe avere l’aspetto di un 16enne pelle e ossa e nel mezzo di New Moon si trasforma un questo 25enne muscoloso.

Per questa ragione i produttori intendevano trovare un nuovo attore…

… qualcuno sui vent’anni che potesse essere Jacob per il resto del franchise.

Per tenere la parte Lautner ha dovuto quindi mettere su 10 chili di muscoli in nove mesi di intenso allenamento.

