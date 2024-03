A febbraio abbiamo appreso che Donnie Yen sarà protagonista per la 87North e la Universal Pictures dell’adattamento cinematografico di Kung Fu, la serie televisiva statunitense trasmessa dal 1972 al 1975.

Alla produzione troveremo il regista di John Wick David Leitch che in una recente intervista con Collider ha parlato del progetto ambizioso:

Ha poi parlato della possibilità di sfruttare le proiezioni in IMAX, magari su pellicola 70mm. Il regista ha spiegato che il mondo di Kung Fu si presterebbe benissimo al formato premium:

Ci stiamo pensando, non voglio ancora prendere un impegno con le cineprese IMAX, ma sarebbe un onore usarle perché il formato è splendido, così come il 70mm, che non ho ancora avuto l’occasione di usare.