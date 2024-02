Donnie Yen sarà protagonista per la 87North e la Universal Pictures dell’adattamento cinematografico di Kung Fu, la serie televisiva statunitense trasmessa dal 1972 al 1975.

Tra i produttori ci saranno Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella, mentre alla regia potrebbe sedersi proprio Leicht su una sceneggiatura di Stephen Chin e con il creatore della serie originale Ed Spielman in veste di produttore esecutivo.

“Donnie Yen è sia un attore di immenso talento che una leggenda del cinema d’azione, è un privilegio avere un vero maestro di arti marziali come protagonista di questo film mondiale” ha commentato Leitch. “Con Donnie come volto principale, sarà emozionante collaborare con lui, con i nostri partner creativi e con la Universal per rivisitare questa storia amata per il grande schermo“.

Al momento non è chiaro quando il film entrerà in produzione.

Che ne pensate del nuovo progetto con Donnie Yen? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate