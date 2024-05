La notizia che la Warner Bros. sta lavorando a due nuovi film live action de Il Signore degli Anelli con Peter Jackson, Philippa Boyens e Fran Walsh alla produzione ha colpito tutti i fan dell’esalogia dell’Anello. Il primo film sarà The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, che verrà diretto e interpretato da Andy Serkis e uscirà nel 2026.

In occasione del Festival di Cannes, dove vennero mostrate le primissime immagini della trilogia del Signore degli Anelli nel lontano 2000, i cineasti hanno parlato con Deadline svelando alcuni retroscena dell’accordo con la Warner Bros. e spiegando in che modo si approcceranno a questo grande progetto.

Gollum permetterà di esplorare maggiormente la storia

Jackson spiega che la scelta di concentrarsi sulla figura di Gollum è stata quella che lo ha convinto a tornare a lavorare alla saga:

Il personaggio di Gollum/Sméagol mi ha sempre affascinato perché Gollum riflette il peggio della natura umana, mentre il suo lato Sméagol è, a mio avviso, piuttosto simpatico. Penso che si connetta con i lettori e il pubblico dei film, perché c’è un po’ di entrambi in ognuno di noi. Vogliamo davvero esplorare la sua storia e approfondire quelle parti del suo viaggio che non abbiamo avuto tempo di coprire nei film precedenti. È troppo presto per sapere chi incrocerà il suo cammino, ma basti dire che prenderemo ispirazione dal Professor Tolkien.

La scelta di Andy Serkis come regista

Serkis si stava preparando da tutta la vita per questo compito. Dopo essere stato regista della seconda unità nei film de Lo Hobbit di Jackson, ha diretto film sempre più ambiziosi, come Venom: La furia di Carnage, Mowgli – Il figlio della giungla e Breathe. Ha da poco concluso il suo primo film d’animazione, un adattamento di La fattoria degli animali di George Orwell. Inoltre ha interpretato personaggi come Cesare nella trilogia del Pianeta delle scimmie ed è stato produttore esecutivo del motion capture per Guardiani della Galassia Vol. 3.

Jackson spiega perché è caduta su di lui la scelta:

Lavorare con Andy come regista della Seconda Unità ne Lo Hobbit è stato un piacere. Ha l’energia e l’immaginazione e, soprattutto, una comprensione innata del mondo della storia necessaria per tornare nella Terra di Mezzo. Abbiamo collaborato insieme a otto film e ogni volta è stata un’esperienza fantastica. Non c’è nessuno al mondo meglio equipaggiato per affrontare la storia di Gollum di Andy.

Aggiunge Boyens:

Pete ha sempre ammirato le capacità di Andy come regista Ecco perché gli ha chiesto di dirigere la sua seconda unità. Era una scelta ovvia. Non si trattava mai di chiedersi perché Andy. Più che altro speravamo che Andy dicesse di sì. Volevamo che raccontasse la storia di Gollum e la caccia a Gollum non appena abbiamo deciso che la storia sarebbe stata questa. E Pete sapeva che non voleva tornare a dirigere un film nella Terra di Mezzo. [Peter] si è davvero divertito a lavorare con Kenji Kamiyama, che ha diretto La guerra dei Rohirrim. E appena ha deciso, ok, non lo dirigerò io stesso, e sarà la storia di Gollum, vi giuro su Dio che non poteva esserci nessun altro tranne Andy Serkis. Non c’è nessun altro che sappia cosa comporta quel personaggio, e sappiamo cosa porta a lui e all’intero mondo della Terra di Mezzo. Andy avrà una visione davvero interessante. Sarà la sua visione, perché ciò che non vogliamo è che questo film sia semplicemente “il quarto film della trilogia”. Questo film deve funzionare a modo suo. E questo è il nostro lavoro. Questo è ciò che dobbiamo essere in grado di fare. So che ci sono molte persone là fuori che diranno, “oh no, perché lo stanno facendo? Perché ci stanno tornando?” Bene, questo è il nostro lavoro. Il nostro lavoro sarà dimostrare perché pensiamo che sia una buona idea.

La storia di Gollum

Walsh e Boyens scriveranno la sceneggiatura, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou (che hanno scritto Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim). Boyens spiega perché è stata scelta questa storia:

La storia di Gollum è una delle più avvincenti per noi, in termini di personaggio che non siamo riusciti ad approfondire quanto avremmo voluto, il che suona strano a dirsi, dato che è familiare a tutti. Ma la vita di Gollum si svolge in un periodo così interessante della Terra di Mezzo. Quando ci è stata posta la domanda per la prima volta, questa è stata la prima storia a cui abbiamo pensato. Inizialmente non pensavamo assolutamente di tornare a lavorare a questa saga. Non era qualcosa che stavamo cercando di fare, in particolare. Quindi, quando ci è stata posta la domanda, ci siamo detti: cosa ti riporterebbe indietro? Ovviamente il lavorare con le persone con cui stiamo lavorando. Inclusi Mike De Luca e Pam Abdy alla Warner Bros., e anche Alan Horn, che è appena tornato. Ci sembrava semplicemente giusto.

Andy Serkis non ha mai realmente lasciato Gollum

Serkis è ancora scosso dalla decisione:

Ero assolutamente sbalordito. Mi hanno già fatto questo scherzo in passato, e ha avuto lo stesso effetto di quando ho ricevuto la chiamata che mi diceva che avrei diretto la seconda unità de Lo Hobbit. Mi stavo preparando per girare il mio primo film indipendente, una roba con tre attori in due location. E mi dissero: vuoi venire a dirigere la seconda unità di alcuni tra i film più colossali del mondo? Con loro sento sempre che c’è questo genere di momento psichico connettivo che innesca qualcosa di enorme. Ed è la sensazione che ho provato quando li ho incontrati per la prima volta e ho iniziato a lavorare con loro. È stato un incontro di menti molto profondo. Sono molto onorato che mi abbiano chiesto di tornare. Li amo come registi perché sono onesti. Cercano sempre la verità. Sono le persone più laboriose del pianeta, e la loro ricerca dell’eccellenza non finisce mai, e ora posso aiutare a raggiungere di nuovo quel livello. In realtà, è stata Philippa a chiamarmi per prima e a dire, guarda, questo è ciò che stiamo pensando. E mi sono sentito totalmente sopraffatto dall’idea di tornare. Sì, è stato un momento straordinario. Gollum è sempre rimasto con me in tutti questi anni. Ho recitato gli audiolibri della trilogia e de Il Silmarillion e Lo Hobbit, quindi il mondo di Tolkien non mi ha mai lasciato in tutto questo tempo da quando abbiamo fatto i primi film. E il personaggio in particolare è rimasto una parte enorme della mia vita. Quindi è assolutamente emozionante poter tornare e fare un’immersione profonda nel suo mondo, e specificamente nella psicologia di Gollum. So che siamo tutti interessati a indagare a un livello più profondo chi è quel personaggio, e oltre a ciò, poter dirigere e, si spera, creare un film che abbia il suo posto nel canone, ma anche qualcosa di fresco e nuovo con un approccio diverso.

In The Hunt for Gollum compariranno attori del Signore degli Anelli e de Lo Hobbit

Anche se è ancora presto, Serkis si è mostrato ottimista riguardo alla possibilità di includere apparizioni di alcuni degli attori che hanno portato in vita le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit:

Questa è una domanda difficile a cui rispondere in questo momento, perché siamo davvero nelle fasi iniziali di ciò che stiamo facendo esattamente e di dove la storia ci porterà. Quindi non voglio impegnarmi su nulla in questo momento. Voglio dire, perché è tutto così grezzo e traballante, e stiamo letteralmente avendo discussioni molto preliminari sulla sceneggiatura e idee su dove e come ancoreremo il personaggio e il suo viaggio e come entra o si mette in contatto con altri personaggi, e i personaggi che conosciamo e non conosciamo. Quindi, ancora, non vorrei dire nulla che ci impegni a questo punto, perché è letteralmente tutto in ballo.

Il rapporto con la serie tv Gli Anelli del Potere

Ovviamente all’annuncio dei due nuovi film il pensiero è andato a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie tv prodotta da Amazon e di cui è appena uscito il trailer della seconda stagione. Secondo Philippa Boyens, c’è spazio per tutti:

C’è spazio sufficiente per molte persone in quel mondo! Non abbiamo mai voluto essere i custodi della Terra di Mezzo. A volte altre persone ti mettono in quella posizione, ma noi non ci sentiamo così. Onestamente, non ho visto nulla della serie… Non volevo guardare troppo, perché non volevo essere influenzata. Ma penso che sia un’epoca fantastica, come scelta. La creazione degli anelli del potere è una storia magnifica, un’epoca grandiosa piena di personaggi affascinanti.

La guerra dei Rohirrim

Boyens parla poi de La guerra dei Rohirrim, il film anime che uscirà al cinema a dicembre:

Noi abbiamo i diritti per Il Signore degli Anelli e le appendici, e basta. Mi piacerebbe espanderci, se ci fosse l’opportunità di farlo, ma c’è già tanto in quei tre libri. So che i fan più accaniti del Professor Tolkien sono sempre nervosi a riguardo, ma guardate La guerra dei Rohirrim. A prima vista è una pagina e mezza nei libri. Eppure, ha un ruolo importante e lascia molte tracce in tutta la storia. La guerra dei Rohirrim si svolge 200 anni prima degli eventi della Trilogia, ed è davvero una storia autonoma. È stato uno dei motivi per cui mi sono avvicinata a quella storia quando stavamo cercando di fare qualcosa che si adattasse al formato dell’anime. Volevamo fare qualcosa che non avesse davvero nulla a che fare con gli anelli del potere, Sauron, la Torre Oscura o gli stregoni. È una storia su un popolo che si sta distruggendo. Quindi sembrava davvero un buon adattamento per entrare in una nuova forma d’arte che è l’anime, e cercare di raccontare una storia ambientata nella Terra di Mezzo senza toccare realmente i film live action. Quello che ha fatto per noi, però, è stato riaccendere quella passione per il mondo e per il lavoro del Professor Tolkien. Ha fatto assolutamente questo, e penso che ci abbia sorpreso. Siamo ritornati in quel mondo molto facilmente e sembrava tutto naturale. Ci ha anche mostrato, certamente mi ha mostrato, quanto sia profonda quella mitologia e quante storie restano ancora da raccontare.

