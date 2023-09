La Disney ha annunciato oggi che La casa dei fantasmi (Haunted Mansion) arriverà in streaming su Disney+ il 4 ottobre. Il film ispirato alla celebre attrazione dei parchi Disney è uscito al cinema a fine luglio negli Stati Uniti e in diversi territori, mentre in Italia è arrivato a fine agosto. Costato 150 milioni di dollari, si è rivelato un insuccesso al botteghino, incassando solo 101 milioni di dollari in tutto il mondo. Tuttavia potrebbe avere una nuova vita proprio in piattaforma, dove arriverà in un periodo particolarmente fortunato per i film di questo tipo in vista di Halloween. Un anno fa, il 30 settembre 2022, Hocus Pocus 2 ha battuto diversi record di ascolti proprio su Disney+ (dove era uscito in esclusiva), ed era quindi prevedibile che anche per Haunted Mansion la Disney stesse pensando un lancio a inizio ottobre.

