Questo ottobre(Evil Dead) di Sam Raimi festeggerà il suo 40° anniversario.

Per festeggiare la cosa e in occasione del Funkoween la Funko metterà in commercio due nuove figure della linea POP! dedicate ad Ash (Bruce Campbell).

Trovate l’immagine delle figure qua sotto:

Ricordiamo che è in lavorazione un nuovo capitolo cinematografico del franchise intitolato Evil Dead Rise.

La lavorazione della pellicola dovrebbe partire il prossimo mese in Nuova Zelanda: al momento, non si sa quando potrebbe debuttare poi in streaming il lungometraggio. L’anno scorso, Bruce Campbell aveva avuto modo di spiegare che il nuovo Evil Dead avrebbe abbandonato la tradizionale ambientazione fatta di casette nel bosco, spostandosi in un contesto più “moderno”:

Il titolo ufficiale è Evil Dead Rise. Stiamo per consegnare una nuova stesura della sceneggiatura. Non credo succederà nulla prima del 2021. Ce la metteremo tutta e siamo molto emozionati. Sarà una partita tutta nuova. E basta con le case nel bosco. Da questo punto in avanti i film devono reggersi sulle proprie gambe. Cosa che va benissimo e che, anzi, è alquanto liberatoria. Puoi avere eroi differenti, eroine differenti in questo caso. Questo sarà un po’ più dinamico. Vogliamo che la serie possa andare avanti e che sia adeguata ai tempi. Per questo il mantra è che i nostri eroi o eroine debbano essere persone normali. È su questo solco che vogliamo continuare.

La pellicola sarà diretta da Lee Cronin che ha già diretto The Hole in The Ground.

Cosa ne pensate di queste nuove figure Funko POP!? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

