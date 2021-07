Sono attualmente in corso in Nuova Zelanda le riprese di Evil Dead Rise, il nuovo capitolo della saga di– che giusto quest’anno celebra i 40 anni di età – che uscirà direttamente in streaming su HBO Max.

Il regista della pellicola, Lee Cronin, ha voluto aggiornare i suoi follower su Twitter circa lo stato dei lavori di questo nuovo La Casa. Riprendendo le fila del tweet del 6 giugno scorso in cui aveva annunciato la partenza delle riprese, ha spiegato che la produzione di Evil Dead Rise si trova a metà strada dopo sei settimane di riprese.

6 weeks. 100 rolls. 597 slates. We are half way. #EvilDeadRise pic.twitter.com/Jd0KtiFGTA — Lee Cronin (@curleecronin) July 14, 2021

Un paio di giorni fa, abbiamo riportato le nuove dichiarazioni di Bruce Campbell in merito a Evil dead Rise. Lo storico protagonista di La Casa non comparirà nel film, ma, da amico e collaboratore storico di Sam Saimi, è comunque coinvolto in prima persona nello sviluppo di un progetto che, a suo dire, vedrà il Necronomicon Ex-Mortis, il celeberrimo pseudobiblium al centro delle vicende del franchise, come grande protagonista:

Le persone possono chiamarlo come meglio credono: sequel, remake, rilettura. È davvero solo un altro film di La Casa. E sarà molto libro-centrico. Sarà tutto basato sul Necronomicon. Da dove arriva questo libro e cosa gli è accaduto nel corso dei millenni? In questo caso sarà ambientato in città, non abbiamo più a che fare con delle case nel bosco. Ci sono delle eroine completamente diverse fra loro che sono del tutto ignare che salveranno la situazione. Le riprese sono in corso in Nuova Zelanda con alcune delle loro straordinarie troupe e sono ben avanti nella lavorazione. C’è Robert Tapert a seguire tutto e siamo tutti molto coinvolti nello script. In momenti diversi interveniamo tutti per dire la nostra.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo nuovo La Casa? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!