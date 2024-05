Dopo il successo di La casa – il risveglio del male, Bruce Campbell aveva promesso un film della saga ogni due, tre anni (ECCO I DETTAGLI) e, a quanto pare, lui, Sam Raimi e Robert Tapert sono intenzionati a mantenere la parola data.

In aggiunta allo spin-off che verrà diretto dal regista francese Sébastien Vaniček, alla fine di aprile ne è stato annunciato un altro che vedrà, dietro alla macchina da presa, Francis Galluppi. Il filmmaker, che ha da poco fatto il suo debutto col lungometraggio crime-thriller The Last Stop In Yuma County, ha potuto parlare di La casa in una recente intervista con ComicBook.

La casa: una saga perfetta

Nel corso della chiacchierata fatta col sito citato più su, Francis Galluppi non è entrato, chiaramente, nel dettaglio di come sarà il suo Evil Dead, ma si è limitato a parlare del suo amore per la saga di La casa:

Tutto quello che posso dire è quanto io sia un fan di La casa e quanto tenga davvero a questa saga. È davvero uno dei film che mi ha fatto desiderare di fare cinema. Non lo dico tanto per dire. Sono cresciuto guardando Ritorno al Futuro e Indiana Jones e quei film così spettacolari e ho trascorso la maggior parte della mia vita suonando musica perché girare un film, fare cinema sembrava qualcosa di così irraggiungibile. Il La casa originale possiede un qualcosa grazie al quale puoi capire facilemente che il regista Sam Raimi e Bruce Campbell si stavano divertendo davvero tanto avendo la possibilità di dare forma a quello che desideravano fare.. E poi era così innovativo, è davvero ciò che mi ha ispirato a prendere una telecamera e radunare i miei amici e andare a girare un cortometraggio horror. Il mio ufficio è pieno di roba di La casa, quindi essere coinvolto in un film della saga è davvero molto emozionante. Sono davvero emozionato. Tutti alla Ghost House sono davvero fantastici è uno spasso lavorare con loro.

Poi, quando gli viene chiesto se ci sia un capitolo di La casa che lo abbia influenzato particolarmente in vista del suo film, dice:

Mi piacciono tutti i film. Dico sul serio. Penso che sia tutto perfetto, per me non hanno sbagliato nessuno dei film usciti. Sono tutti fantastici, e li amo tutti per le mie ragioni. Ovviamente, L’armata delle tenebre è uscito in un momento in cui avevo un’età perfetta per quella pellicola, l’ho guardato e riguardato crescendo, La casa ha avuto un enorme impatto su di me quando avevo 18 anni. Ma amo anche quello di Fede Álvarez. Amo quello di Lee Cronin. Sono tutti fantastici. Davvero non posso dirti se… forse avverto una sorta di richiamo naturale al La casa originale. È un film rassicurante per me in un certo qual modo. Ma detto ciò, li guardo tutti. Anche la serie Tv. La serie Tv è straordinaria. Quando era in onda, a ogni puntata era come se fosse il momento di una fo**uta festa settimanale a casa mia. Venivano tutti i miei amici, prendevamo la pizza e guardavamo il nuovo episodio di Ash vs. Evil Dead, e questa cosa mi manca.

