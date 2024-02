Una manciata di giorni fa vi abbiamo detto che Sébastien Vaniček, regista francese che si è fatto notare allo scorso Festival di Venezia con il suo Infested (Vermines), si occuperà della regia di uno spin-off di La casa di cui non si conoscono, attualmente, i dettagli che verrà ovviamente prodotto dai te deus ec-machina dell’amatissima saga horror, Sam Raimi, Robert Tapert e Bruce Campbell.

Il magazine francese di cinema Konbini ha subito colto la palla al balzo per domandare al filmmaker come sia riuscito a ottenere questo importante ingaggio e come si sta venendo a configurare il rapporto professionale e artistico con Sam Raimi and co

Vaniček spiega che Infested (Vermines) è riuscito a farsi notare in svariati festival negli Stati Uniti e, di conseguenza, sono cominciate ad arrivare molte richieste per incontri con case di produzione statunitensi. Tra cui il terzetto composto da Warner Bros, la sua etichetta di genere New Line e la Ghost House di Raimi e Tapert. Il filmmaker dice:

Ho ricevuto un’e-mail da un produttore che m’informava del fatto che la Warner voleva realizzare un nuovo La casa originale al 100%, non collegato al resto della saga.

Poi a novembre del 2023 sono cominciati dei fitti meeting con Sam Raimi in cui Sébastien Vaniček ha messo in chiaro che, per lui, era fondamentale avere tutta la libertà creativa di cui aveva bisogno:

Avevo particolarmente voglia di lavorare ancora Florent Bernard, con cui avevo scritto Infested, e abbiamo realizzato quindici pagine di disegni e appunti per i nostri incontri: a Sam Raimi e al suo team sono piaciuti.

Aggiunge quindi:

La cosa pazzesca è che ci ha garantito e protetto per darci il 100% di libertà creativa. Questo era tutto ciò che contava per me, non essere divorato da un grande studio e non avere l’effettivo controllo creativo su quello che faccio. Sam Raimi è davvero l’unico produttore negli Stati Uniti ad avere il controllo totale sul suo franchise. Mi ha espressamente detto “È la tua visione che ha la precedenza, sono qui per garantire che venga preservata”.

La pellicola, che sarà girata chiaramente in lingua inglese, avrà comunque “un personaggio francese” al centro della storia: l’obbiettivo è inoltre quello di lavorare alla sua post-produzione in Francia.

Le riprese potrebbero partire per la fine del 2024 in maniera tale da portare il film nelle sale ad Halloween del 2025.

