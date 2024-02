Dopo i quasi 150 milioni di dollari incassati da La casa – il risveglio del male l’anno scorso a fronte dei circa 19 milioni spesi per il budget, era palese che il franchise inaugurato nel “remoto” 1981 da Sam Raimi non si sarebbe interrotto con la pellicola diretta da Lee Cronin.

Né, d’altronde, la questione è stata mai negata dalle menti creative e produttive dietro alla saga, ovvero Sam Raimi, Robert Tapert e Bruce Campbell, il protagonista dei film originali e della serie Tv Ash vs Evil Dead che, dei vari La casa, è anche produttore.

E da Deadline arriva infatti la notizia che Sébastien Vaniček si occuperà della regia di uno spin-off di La casa di cui non si conoscono, attualmente, i dettagli. Il regista francese si è fatto notare allo scorso Festival di Venezia con il suo Infested (Vermines) presentato a margine della settimana internazionale della critica. La pellicola raccontava la storia degli abitanti di una palazzina di periferia che devono imparare l’arte della sopravvivenza dopo che lo stabile viene invaso da dei ragni velenosi.

A dicembre, parlando proprio dei progetti per il franchise, Bruce Campbell spiegava che lui, Raimi e Tapert puntano a portare un film di La casa al cinema ogni 2, 3 anni senza però voler correre il rischio di “saturazione e stanca” come accaduto a Star Wars.

In tutta probabilità ne gireremo uno ogni 2-3 anni, e non ogni 10 (come accaduto fra La casa di Fede Alvarez e quello di Lee Cronin, ndr.). Ma comunque guardate, contrariamente a Star Wars, non vogliamo esagerare stancando le persone. Meglio tenerle sulle spine! Con La casa non è successo perché non li abbiamo soffocati.