La casa – Il risveglio del male espanderà l’universo di “Evil Dead”, una nuova foto

Total Film ha svelato ancora una nuova immagine di La casa – Il risveglio del male (Evil Dead Rise), che arriverà nelle sale italiane il 20 aprile.

“È assolutamente ambientato nello stesso universo” ha confermato il regista a proposito di questo nuovo film. “Ci sono un mucchio di divertenti omaggi e collegamenti diretti al passato, ma parte dell’obiettivo di questo film è creare qualcosa che possa espandere l’universo di La casa ulteriormente“.

Ricordiamo che Bruce Campbell, l’interprete di Ash Campbell, non comparirà nella nuova pellicola. Il cast comprende anche Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher.

La pellicola è diretta da Lee Cronin che ha già diretto The Hole in The Ground ed è prodotto da Sam Raimi.

