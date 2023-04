La chimera, il nuovo film scritto e diretto da Alice Rohrwacher, verrà presentato in concorso alla 76 esima edizione del Festival di Cannes. Dopo Le meraviglie (gran premio della giuria 2014) e Lazzaro Felice (miglior sceneggiatura, 2018), e la candidatura all’Oscar 2023 per il corto Le Pupille, la regista torna così sulla Croisette.

Questo il commento di Rohrwacher:

Sono così felice e onorata di tornare in selezione ufficiale a Cannes dopo 5 anni. Un Festival che mi ha visto crescere e che mi ha dato la libertà di continuare a cercare, a sperimentare. Ringrazio Thierry Frémaux e il comitato di selezione per la fiducia e tutte le persone che mi hanno accompagnata nel lungo viaggio de La Chimera.

Ambientato negli anni ’80, nel mondo clandestino dei “tombaroli”, La Chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O’Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

L’uscita del film è prevista per il 2023, distribuito in Italia da 01 Distribution, mentre negli USA la distribuzione sarà a cura di NEON. Alla fotografia Hélène Louvart (orso d’argento 2023 per Disco Boy, leggi la nostra intervista), al montaggio Nelly Quettier (Holy Motors), alle scenografie Emita Frigato, ai costumi Loredana Buscemi e come acting coach è stata coinvolta Tatiana Lepore.

