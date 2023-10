A fronte di un investimento di 60 miliardi di dollari nei parchi a tema, la Disney ha annunciato un aumento dei prezzi di Walt Disney World e Disneyland Resort negli Stati Uniti.

A Walt Disney World in Florida, i prezzi dei biglietti annuali aumenteranno di cifre non poco rilevanti, perciò il Disney Pixie Dust Pass passerà da 399 a 439 dollari, il Disney Pirate Pass da 749 a 799 dollari e il Disney Sorcerer Pass da 969 a 999 dollari. Il pass più costoso continuerà a essere il Disney Incredi-Pass, che da 1399 dollari arriverà a costa 1449 dollari.

I parcheggi costeranno non più 25 dollari, ma 30 dollari giornalieri, mentre il biglietto di ingresso con data stabilita resterà invariato a 109 dollari.

Per quanto riguarda Disneyland Resort in California, i pass annuali aumenteranno per un valore compreso tra 50 e i 150 dollari.

“Stiamo aggiungendo costantemente nuove attrazioni innovative e di intrattenimento nei nostri parchi, e con una vasta gamma di prezzi, il valore della visita nei parchi a tema si riflette nelle esperienze uniche che sono la Disney sa offrire” ha commentato un portavoce della Disney.

A settembre la Casa di Topolino ha annunciato un investimento di 60 miliardi di dollari per l’espansione dei parchi a tema nel corso dei prossimi dieci anni: si tratta del doppio della somma investita nell’ultimo decennio.

