Il 19 ottobre negli Stati Uniti arriverà la versione rimasterizzata in 4K UHD di, film del 1991 diretto da Barry Sonnenfeld il cui cast comprendeva Christopher Lloyd, Raul Julia, Anjelica Huston e Christina Ricci.

Oltre a vari contenuti extra l’edizione conterrà anche una versione estesa dell’iconica scena “Mamushka”. Ecco la lista completa con i dettagli:

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Entusiasti di tutto ciò che è macabro (e che essi trovano divertente e normale), gli stravaganti e innamoratissimi coniugi Gomez e Morticia Addams vivono nel loro sinistro maniero coi due lugubri figlioletti (la bambina Mercoledì e il maschietto Pugsley), la nonna megera, il mostruoso domestico Lurch, e una “mano” indipendente e tuttofare, capace di esprimersi efficacemente col solo movimento delle dita. Unico cruccio di Gomez è il senso di colpa che gli procura la scomparsa dell’amato fratello Fester, avvenuta venticinque anni prima, in seguito ad una lite con lui, e che egli ha cercato da allora invano, ricorrendo anche a sedute spiritiche. Con sincera gioia Gomez accoglie dunque un maturo sconosciuto (che somiglia un poco a Fester), accompagnato da un’abile mistificatrice, che si finge una dottoressa tedesca, la quale gli assicura di riportargli proprio l’amato fratello perduto. In realtà, aiutata dall’avvocato di famiglia, un imbroglione di nome Talley, e da sua moglie Margareth, la falsa dottoressa, che in privato si comporta invece da madre castrante del presunto Addams, vuole solo appropriarsi delle enormi ricchezze che sa nascoste nei sotterranei del lugubre maniero, e che apparterrebbero al redivivo Fester, quale fratello maggiore. Mentre Mercoledì diffida dell’intruso e Gomez si stupisce che egli non ricordi fatti del loro passato in comune, l’impostore tenta invano di raggiungere il tesoro, ben protetto da trucchi e trabocchetti. Però l’avvocato ottiene dal tribunale un’ordinanza, che dichiara Fester proprietario di tutto, e Gomez e i suoi sono costretti a lasciare il castello e a cercare un lavoro. Mentre Gomez libera Morticia dalle grinfie dell’avida simulatrice, che vuole torturarla, Fester decide di allearsi con gli Addams, ai quali si è affezionato e coi quali vuol vivere felice.