Dopo il trailer sono approdati in rete anche i character poster di, il nuovo film di Guillermo del Toro che arriverà al cinema il 27 gennaio in Italia, ma negli Stati Uniti uscirà prima, il 17 dicembre.

Potete ammirare i poster qua sotto:

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley è il primo film del regista dopo la vittoria dell’Oscar per La forma dell’acqua nel 2018, e riunisce un cast stellare nel quale figurano Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Mark Povinelli, David Strathairn e Ron Perlman. Annunciato nel 2017, Nightmare Alley è l’adattamento di un romanzo del 1946 già tradotto in film dalla Fox (si intitolava appunto La fiera delle illusioni).

Questa la sinossi ufficiale della pellicola prodotta da Searchlight Pictures:

In Nightmare Alley il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) conosce la chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e il suo ex marito mentalista Pete (David Strathairn) in un luna park itinerante. L’uomo utilizza le sue nuove conoscenze per truffare l’elite newyorkese degli anni ‘40. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton organizza una truffa a un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.

Si uniscono a del Toro alcuni suoi collaboratori di lunga data come il costumista Luis Sequeira (La Forma dell’Acqua, Mama), il direttore della fotografia Dan Laustsen (La Forma dell’Acqua, John Wick 3: Parabellum), il supervisore agli effetti speciali Dennis Berardi (La Forma dell’Acqua, Crimson Peak), la scenografa Tamara Deverell (Star Trek: Discovery, The Strain) e il montatore Cam McLauchlin (La Forma dell’Acqua, The Strain).