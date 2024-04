Deadline riporta in esclusiva che alla Marvel lunedì sono stati licenziati alcuni dipendenti, sia della Marvel Entertainment di New York che dei Marvel Studios di Burbank.

Tra questi quindici ci sarebbero i membri del personale giovane impiegato nella produzione e nello sviluppo ai Marvel Studios, licenziati alla luce della riduzione dei titoli in calendario (quest’anno al cinema arriverà solo Deadpool & Wolverine).

I tagli fatti a New York sono dovuti al surplus registrato dalla compagnia quando hanno integrato lo staff della Marvel Entertainment nei Marvel Studios e negli altri reparti Disney dopo l’addio a marzo 2023 del dirigente Ike Perlmutter. La Marvel Entertainment era una divisione gestita separatamente dai Marvel Studios, ma poi è stata accorpata a tutto il resto.

Durante l’ultima riunione con gli azionisti, l’AD della Disney Bob Iger aveva preannunciato dei cambiamenti: “Il primo passo che abbiamo fatto è stato ridurre il volume. Abbiamo ridotto la produzione, specialmente alla Marvel. Quando correggi il tiro, con i film, dei fare tre cose: ti assicuri con più vigore che i film che stai realizzando siano ancora migliori. A volte cestini i progetti in cui non credi. E, ovviamente, metti in sviluppo cose in cui credi e che ti mettono sicurezza. Stiamo facendo tutto questo“.

