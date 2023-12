5 lustri fa debuttava nelle sale, prodotto dalla Amblin di Steven Spielberg e dalla Sony, La maschera di Zorro, il film diretto da Martin Campbell con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones e Anthony Hopkins che ottenne un ottimo successo di pubblico al botteghino.

E, a quanto pare, Tom Cruise ha avuto un ruolo non indifferente nel far sì che la pellicola risultasse vincente. A raccontare l’aneddoto è il regista e direttore della fotografia Mikael Salomon che, inizialmente, avrebbe dovuto dirigere il lungometraggio. In buona sostanza, Steven Spielberg aveva in mente di affidare il ruolo di protagonista di La maschera di Zorro proprio a Tom Cruise che, però, fece notare di non essere la persona più adatta dato che non era un latino:

Chi altro era nella lista dei potenziali protagonisti? Alcuni grandi nomi, come Tom Cruise. All’inizio, Spielberg voleva offrirgli la parte. Conoscevi questa storia? Voleva offrire il ruolo a Tom Cruise. Il mio amico e connazionale Bille August aveva realizzato La casa degli spiriti con un cast composto da tutti non-latini e si era attirato un sacco di critiche per quello, avevano protestato contro il film in Sud America. E dissi a Steven “Sai, probabilmente non è una buona idea, proprio per questo motivo”. Un giorno stavo girando uno spot pubblicitario e il mio assistente disse, “Mikael, c’è Tom Cruise al telefono per te”. “Tom Cruise? Okay.”. Avevo lavorato con lui a Cuori ribelli, ero il direttore della fotografia di quel lungometraggio. Mi chiamò e disse, “Grazie per l’offerta, ma penso che non sia una grande idea per me fare questo film perché, come sai”. Al che dissi “Tom, sei un ragazzo molto intelligente. Assolutamente, hai assolutamente ragione”.

