Il Grinch – $260,044,825 Cast Away – $233,632,142 Mission: Impossible II – $215,409,889 Il gladiatore – $187,705,427 What Women Want – $182,811,707 La tempesta perfetta – $182,618,434 Ti presento i miei – $166,244,045 X-Men – $157,299,718 Scary Movie – $157,019,771 Le verità nascoste – $155,464,351

E come spesso accade, il primo anno di una nuova decade – in questo caso addirittura millennio – è di transizione.Vince un po' a sorpresa: i film di Natale per famiglie incassano sempre bene ma raramente guadagnano la vetta della classifica di fine anno. L'arma in più? Non tanto il materiale di partenza, un classico per bambini del Dr. Seuss già tradotta in un famoso cartone animato, ma Jim Carrey in una delle sue perfor...