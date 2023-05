Anche La Sirenetta, come altri film in passato, è stato oggetto di quello che viene definito come review bombing, una tempesta di voti negativi sulle piattaforme come forma di protesta. Nel caso del film di Rob Marshall ora nelle sale italiane non è difficile immaginare le motivazioni.

Il film attualmente su IMDb ha un voto di 7,0, ma visitando l’apposita sezione si legge che si tratta di una media ponderata alla luce di “attività insolite” riscontrate dalla piattaforma. “Per preservare l’affidabilità del nostro sistema di voto, è stato applicato un calcolo alternativo“. Dei 37.000 voti registrati al momento, il 40% (quasi 15.000) corrisponde a 1/10.

Tra le F.A.Q. del sito si legge che in casi eccezionali si applica una media ponderata perché “sebbene accettiamo e consideriamo tutti i voti degli utenti, non tutti i voti hanno lo stesso impatto (o peso) sul voto finale. Quando si riscontrano attività insolite, si può applicare un calcolo ponderato alternativo per preservare l’affidabilità del nostro sistema. Per assicurarci che il meccanismo rimanga efficace, non condividiamo i dettagli del metodo esatto impiegato“.

Come sottolineato da Gizmodo, IMDb non è solo: sul sito tedesco Moviepilot fino a qualche giorno fa La Sirenetta aveva un punteggio di 0,7 su 10 (adesso è cambiato in 5/10), mentre anche il sito francese Allocinè ha pubblicato un avviso su “attività insolite nelle votazioni per questo film, perciò raccomandiamo cautela“.

In La Sirenetta, uscito nelle sale il 24 maggio, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula e Javier Bardem re Tritone.

Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

