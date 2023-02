La Sirenetta, Halle Bailey sui commenti razzisti ricevuti: “Da persona nera, te li aspetti”

Halle Bailey, la protagonista di La Sirenetta, il live action della Disney diretto da Rob Marshall basato all’omonimo Classico d’Animazione del 1989, è tornata a parlare dei commenti razzisti e sulle polemiche che hanno accompagnato la notizia del suo ingaggio come interprete di Ariel.

In una nuova intervista rilasciata con The Face, parlando di quello che è stato detto dopo che internet aveva appreso che sarebbe stata lei la protagonista de La Sirenetta, Halle Bailey spiega:

Da persona nera, te li aspetti semplicemente. Non è neanche più uno shock. Quando mia sorella Chlöe ed io abbiamo firmato con la Parkwood di Beyoncé ho pensato “Mai leggere i miei commenti. Non leggere mai i commenti!”. In tutta onestà, quando è uscito il primo teaser, ero alla D23 Expo ed ero incredibilmente felice. Non ho visto tutta questa negatività.