La Sirenetta: Jodi Benson, doppiatrice originale di Ariel, condivide il suo entusiasmo per il live-action

Ospite di una recente puntata del podcast The Art of Kindness, Jodi Benson, doppiatrice originale di Ariel nel classico animato La Sirenetta, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il live-action del film (GUARDA IL TEASER TRAILER), in arrivo il prossimo anno.

Ecco le sue parole:

Sono super eccitata! È stato fantastico vedere il trailer e Part of Your World. Robbie Marshall [regista del live-action] e io siamo amici da 40 anni. Poiché siamo amici da così tanto tempo, è stato così bello voler rendere omaggio a Howard [Ashman, autore del testo del brano] e al film originale e rispettare il film originale. Adoro il modo in cui ha affrontato la questione. Sarà un film assolutamente splendido con degli effetti visivi straordinari… sarà mozzafiato che ci porterà sotto il mare! Credo che la performance di ogni membro del cast lascerà tutti a bocca aperta. Le voci… tutto! Sarà un film bellissimo!

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

FONTE: Apple Podcast