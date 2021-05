Sono iniziati i circa 50 giorni di produzione del lungometraggio live action dein Sardegna: dal 3 maggio sono in corso gli allestimenti presso Cala Moresca, in zona Golfo Aranci, che verrà trasformato in un villaggio di pescatori per le riprese del blockbuster della Disney.

Il sito Olbia.it condivide un concept degli interventi che verranno effettuati per modificare l’area, la quale secondo un’ordinanza è ora accessibile solo alla troupe.

Spiega il sito:

Per quanto riguarda Golfo Aranci, le riprese a Cala Moresca rappresentano un’occasione unica di promozione del territorio attraverso un’opera che verrà vista da milioni e milioni di persone nel mondo. Le giornate di riprese dureranno dal 3 maggio al 13 giugno 2021: la richiesta al Comune golfarancino è pervenuta dalla società Lotus Production Srl lo scorso novembre. La società ha proposto un piano di interventi per nulla invasivi per l’allestimento del set che, lo ricordiamo, si trova in un’area estremamente delicata dal punto di vista ambientale e che è abitualmente frequentata da tantissimi animali selvatici. La zona di Cala Moresca è così stata divisa in due parti: nella prima parte viene allestita una zona a supporto dell’allestimento del set, che invece viene realizzato più avanti. Per fare le riprese e realizzare il set cinematografico, la produzione ha proposto alcuni accorgimenti: coprire una finestra murata con finte persiane in legno, sostituire un cancello in ferro con uno in legno, rimuovere alcuni manufatti con successiva ricollocazione, aggiungere delle piante. Al set parteciperanno anche degli animali: due gatti, un asino, tre polli. E ora non ci resta che aspettare l’uscita al cinema.

GalluraOggi spiega che la chiusura della spiaggia per oltre un mese non implica che le riprese si svolgeranno così a lungo nella località: molto dipende infatti dalle condizioni meteo e dalla logistica, e per questo motivo si è scelto di “bloccare” l’area per varie settimane. Le riprese vere e proprie dovrebbero svolgersi a fine mese e interessare anche Aglientu, a Castelsardo e Santa Teresa di Gallura.

Il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, il 3 maggio ha firmato l’ordinanza di chiusura della spiaggia di Cala Moresca, e su Facebook ha sottolineato il fatto che, almeno al momento, non risulti un “indotto” da queste riprese in quanto la produzione non avrebbe ancora effettuato prenotazioni in strutture della zona o coinvolto maestranze locali, come invece auspicato:

Da lunedì 3 maggio in aggiunta alle consuete limitazioni viene interdetto l’accesso a Cala Moresca. Requisito fondamentale per consentire la realizzazione del noto set cinematografico nel nostro Paradiso. Nell’incontro di giovedì con la produzione abbiamo rinnovato tutta la disponibilità e l’ospitalità della nostra Comunità, ribadendo con fermezza, che seppur siamo estremamente contenti di consentire che Cala Moresca diventi una delle location del Remake di un famoso film consentendo un ritorno d’immagine al nostro territorio e all’intera Sardegna incalcolabile, confidiamo nel ritorno economico diretto che in queste settimane non è ancora arrivato. Non ci risultano infatti prenotazioni nelle nostre imprese, ne nei nostri alberghi che confidavano in questa iniziativa una leva per aprire a maggio. Ho chiesto anche che l’interdizione di Cala Moresca, che sarà monitorata dalla “Lotus Production” , sia compatibile e rispettosa del normale utilizzo del nostro paradiso nei giorni in cui non saranno effettuate riprese. Calendario che non sarà comunque programmabile in quanto le riprese sono assoggettate a numerose variabili comprese quelle ambientali (da qui la necessità di interdire l’accesso per oltre un mese). Sono certo che una compagnia dal calibro internazionale troverà il modo di essere riconoscente con il nostro territorio e con le nostre imprese che oggi più che mai chiedono semplicemente di poter lavorare.

Ecco alcune immagini di Cala Moresca:

Le riprese sarebbero dovute partire a marzo 2020 e svolgersi in Sud Africa e a Porto Rico per un’uscita cinematografica nel 2021. L’emergenza Coronavirus ha ovviamente rinviato tutto: l’uscita dovrebbe essere prevista per la fine del 2022.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 19.

