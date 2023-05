Come annunciato, Mahmood sarà la voce di Sebastian nella versione italiana del nuovo film live action La Sirenetta. In attesa dell’uscita del film, prevista per il 23 maggio, la Disney ha condiviso ieri su Instagram una clip in cui possiamo sentire un estratto dell’iconica canzone In fondo al mar eseguita proprio dal cantautore. Assieme alla sua voce, sentiamo anche quella di Ariel, che nei dialoghi è doppiata da Sara Labidi (mentre nelle canzoni ha la voce di Yana_C). Trovate la lista con tutti i doppiatori del film in questa pagina.

Ecco quindi un assaggio della scena (che potete vedere in lingua originale qui):

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

