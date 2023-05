In una recente intervista per British Vogue, Rob Marshall ha parlato della prima volta che ha sentito Halle Bailey cantare prima di sceglierla per La Sirenetta.

Come raccontato dal regista, la prima volta non è stata ai provini: “Io e [il produttore John DeLuca stavamo guardando [l’esibizione di Bailey ai Grammy del 2019] e ho detto: ‘John, lei chi è? Sembra un angelo’. Voglio dire, Halle è bellissima, ma ha una sensibilità ultraterrena. Era così importante per un personaggio che è una sirena adolescente, che ha questo misto di forza, passione e coraggio, oltre a ingenuità e innocenza“.

Ha poi aggiunto: “È stata la primissima attrice che abbiamo preso in considerazione per il ruolo. È arrivata, ha cantato “Parte del tuo mondo” e alla fine stavo piangendo. Non riuscivo a credere alla profondità, alla verità, alla semplicità e alla passione che aveva apportato alla canzone. È stato così commovente“.

All’inizio c’erano dubbi: “Ci chiedevamo: ‘Riuscirà a reggere un film intero? Può recitare con Javier Bardem [King Triton] e Melissa McCarthy?’, ma ogni volta che arrivava a un provino, la sua sicurezza era sempre maggiore. Capiva le sfumature, capiva la verità e alla fine ha mostrato tutti i colori di cui Ariel aveva bisogno“.

Ha poi concluso: “Abbiamo iniziato a valutare altre attrici, tante altre, centinaia, ma il livello era già stato fissato e nessuno è riuscito a superarlo“.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

