Durante un’intervista con ComicBook.com, Rob Marshall ha parlato del cammeo di Jodi Benson, la voce originale di Ariel nel film d’animazione, in La Sirenetta.

“Non voglio dire come si chiama, ma quella persona è una cara vecchia amica” ha commentato il regista cercando di preservare la sorpresa. “Ho diretto questa persona molti, molti anni fa, forse a fine anni ’80 o inizio anni ’90. Quando hai un legame con una persona che adori e che conosci, era una cosa scontata da fare, specialmente se fatto in modo elegante e non invadente“.

Ha poi aggiunto: “Avevamo scritto il ruolo prima che [Benson] fosse scelta per quel cammeo, così ci siamo detti: ‘Oh, sarebbe perfetto per lei’. Avere una cara vecchia amica sul set con noi è stato bellissimo, erano tutti così emozionati“.

L’attrice interpreta la mercante che porge ad Ariel l’arricciaspiccia.

In La Sirenetta, uscito nelle sale il 24 maggio, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula e Javier Bardem re Tritone.

Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

