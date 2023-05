In occasione dell’uscita nelle sale del prossimo film live-action Disney La sirenetta, LEGO ha presentato ufficialmente tre nuovi set ispirati proprio al lungometraggio.

Ecco il comunicato stampa con tutte le informazioni e le immagini dei set:

IL GRUPPO LEGO PORTA I FAN IN FONDO AL MAR CON

TRE NUOVI INCANTEVOLI SET ISPIRATI AL LIVE ACTION DISNEY “LA SIRENETTA”

Billund, 18 maggio 2023- Il Gruppo LEGO rivela 3 nuovi set ispirati all’attesissimo film Disney “La Sirenetta”, che uscirà al cinema il 24 maggio 2023. Gli appassionati del mondo Disney possono avventurarsi nel meraviglioso mondo della principessa Ariel grazie a questi fantastici modelli, in grado di far vivere appassionate esperienze di gioco, in compagnia dei protagonisti dell’iconico film. Tutti hanno sognato almeno una volta di immergersi nel regno di Tritone, e da oggi è possibile! Non importa l’età, il Gruppo LEGO ha pensato a tutti!

LEGO® Libro delle storie della Sirenetta (43213) è pensato per i piccoli fan di Ariel dai 5 anni in su.

All’interno di questo fantastico set si trovano due ambientazioni sottomarine ispirate al film, che possono poi essere richiuse come se fosse un libro e portate con sé ovunque lo si voglia. La prima area è composta dalla grotta di Ariel, luogo in cui la Sirenetta custodisce tutti i tesori terrestri (anch’essi presenti nel set) e comprende le minidoll dei compagni di avventura Ariel, Principe Eric, Ursula e Sebastian. L’altra area incantata è il misterioso covo di Ursula, dove la strega del mare realizza le sue magiche pozioni!

LEGO® Scrigno di Ariel (43229) è pensato per i fan e le fan della Sirenetta dai 5 anni in su. I piccoli costruttori possono giocare con questo set componendo il proprio scrigno del tesoro, decorandolo e riempendo di ricordi i due cassetti segreti: sono presenti, infatti, magici oggetti come un candeliere, dei gioielli e perfino una statua! È inoltre possibile, inserendo la chiave nella serratura, far girare Ariel, Flounder e Sebastian, le cui minifigure sono presenti all’interno del set, proprio come in un carillon.

Il Gruppo LEGO ha pensato anche agli appassionati più grandi proponendo LEGO® La conchiglia reale della Sirenetta (43225), ispirato ai momenti più memorabili del film. Questo meraviglioso set da gioco e da esposizione è ricchissimo di dettagli e presenta riferimenti ad alcune delle ambientazioni caratteristiche de

La Sirenetta, come la roccia del trono, la grotta di Ariel e il covo di Ursula. Inoltre, il set include le 7 minifigure dei personaggi di Ariel, Ursula, Re Tritone, Sebasti an, Flounder e le sorelle della Sirenetta (Indira e Karina).

Tutti i set sono disponibili nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di:

LEGO® Libro delle storie della Sirenetta (43213): 19.99 €

LEGO® Scrigno di Ariel (43229): 47.99 € – Disponibile nei LEGO Store, su LEGO.com e nei Toys

Center a partire dal 1° giugno 2023

LEGO® La conchiglia reale della Sirenetta (43225): 159.99 € – Disponibile nei LEGO Store, su

LEGO.com e dal 1° luglio anche su Amazon

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 24 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

