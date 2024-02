Da anni si mormora di un sequel di Labyrinth – Dove tutto è possibile, film fantastico per famiglie uscito nel 1986 e diretto da Jim Henson. Ancora però non si è concluso nulla.

Nel 2016 il progetto era nelle mani di Nicole Perlman e Fede Àlvarez, poi nel 2020 quest’ultimo venne sostituito da Scott Derickson. Derrickson stesso però, lo scorso ottobre, non era più certo che il progetto fosse ancora in via di sviluppo, ritenendo invece che fosse stato accantonato.

Arriviamo ad oggi e agli aggiornamenti sul film forniti da Brian Henson, figlio del regista Jim, parlando con ComicBook:

Questa è una domanda che dovete fare a mia sorella. Mia sorella Lisa, che è CEO della Jim Henson Company. È un progetto di cui siamo molto entusiasti, ma non possiamo parlarne.

Sembra quindi che ci siano sviluppi positivi e che il progetto non sia stato messo da parte. L’unica cosa che resta difficile è pensare a chi potrà mai prendere il posto di Jareth, interpretato da David Bowie.

