Lashana Lynch è comparsa per la prima volta nell’universo Marvel nei panni di Maria Rambeau nel film Captain Marvel del 2019. Nel 2023 con The Marvels è apparsa nella scena post-credit del film che introduceva gli X-Men, segno forse di una sua possibile presenza anche in quel franchise.

In merito a questa opportunità e alla frase che pronuncia nel cameo racconta Lynch in un’intervista con ComicBookMovie:

Anche quella frase in cui mi chiedo: “Sono io?” non è una frase che mi è stata spiegata; non abbiamo avuto una conversazione a riguardo. Penso di essere stata lì per un giorno a recitare in quel film, ed è incredibile che abbia avuto un impatto così. Ero lì per un giorno perché stavo girando Matilda all’epoca, quindi è incredibile. Non lo so. Non lo so. Un tempo trovavo un po’ d’intralcio non sapere le cose, perché mi piace sapere cosa sta per succedere e mi piace pianificare, ma ora adoro non sapere. Adoro non aver saputo che stava succedendo. È qualcosa che è venuto fuori nel tempo come un piano a svolgimento lento. Beh, per me, comunque. Probabilmente loro lo avevano pianificato fin dall’inizio.